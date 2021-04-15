Fatih Terim, Mustafa Cengiz'e İzmir'de cevap verecek!

Galatasaray'ın Göztepe ile cumartesi günü oynayacağı maçın provaları, büyük bir krizin gölgesinde devam ediyor. Gelişmelerden rahatsızlık duyan Terim ve futbolcular, Başkan Mustafa Cengiz'e İzmir'deki karşılaşmada tepki göstermeye hazırlanıyorlar

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Mustafa Cengiz'e İzmir'de cevap verecek!
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15 Nisan 2021 09:53
Süper Lig'de şampiyonluk şansı düşük de olsa devam eden Galatasaray'da, yönetim kanadında patlayan büyük krizin gölgesinde antrenmanlar sürüyor. Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Sarı-Kırmızılı ekipte, Başkan Mustafa Cengiz'in oyuncuları hedef alan sözlerinin ardından bazı isimlerin idmana bile çıkmak istemediği ileri sürülmüştü.

GÖZTEPE MAÇI SONRASI CEVAP

Teknik patron Fatih Terim'in araya girmesiyle, provalar aksamadan devam etti. Ancak hem Terim'in hem de oyuncuların, İzmir'deki karşılaşma sonrası Cengiz'e olan tepkilerini dile getirmeye hazırlandıkları öğrenildi. Fatih hoca, hem maç öncesinde hem de maç sonrasında yayıncı kuruluşa vereceği röportajda ve basın toplantısında bu konudaki rahatsızlığını ifade etmeyi hedefliyor.

TAKIMINI MOTİVE EDİYOR

Cengiz'in sert çıkışı, bir diğer taraftan Florya'daki ölü toprağını da atmış oldu. Başkan'a karşı mesaj vermek isteyen oyuncular kenetlenmiş durumda. Fatih hoca da mevcut havayı pozitife çevirmek için öğrencilerini galibiyete motive etmeye çalışıyor. Florya'da artık Göztepe deplasmanına sezonun kırılma noktalarından biri gözüyle bakılıyor.



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