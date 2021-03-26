Muslera ile geçtiğimiz hafta 3 yıllık sözleşme yenileyen Galatasaray şimdi de yedek kaleci transferine odaklandı.



Uruguaylı file bekçisini zorlayacak, kalede rekabet yaratabilecek bir ismi yıllardır bulamayan Aslan gözünü Bosna Hersek'e çevirdi. Okan Kocuk ile Fatih Öztürk'ün pefrormansından Fatih Terim'in memnun olmadığı bildirilirken Sarı-Kırmızılılar, Slovenya'nın Maribor takımında forma giyen Kenan Piric'i gündemine aldı.



26 yaşındaki file bekçisi geçen sezon ligde 26 maçta 28 gol yerken, 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı.



2'si özel olmak üzere 4 kez milli takıma alınan Piric, Bosna'nın çarşamba akşamı Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta, Konya'da oynayan İbrahim Sehic'in yedeğiydi.



