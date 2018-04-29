Fatih Terim Muslera'nın kurtarışına böyle tepki verdi

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'De Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmada kameralara ilginç bir an takıldı.Mücadelenin 90. dakikasında Ryan Babel'in etkili ortasında Talisca çok iyi bir kafa vuruşu yaptı. Talisca'nın kafa vuruşunu Muslera tek hamlede kurtarırken, Fatih Terim'in pozisyona verdiği tepki kameralara takıldı.Çok zor bir pozisyon olmasına rağmen Muslera'nın tek hamlede kurtarmasını Fatih Terim iki elini yana açarak yedek kulübesinden izledi.Tecrübeli teknik adam maçın ardından da Muslera'dan övgü dolu sözlerle bahsederkenifadelerini kullandı.