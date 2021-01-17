Fatih Terim: 'Muslera, Denizli maçında sahada!'

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Muslera'nın Denizlispor maçında sahada olacağını dile getiren Terim, "Muslera, Denizli maçında oynayacak. Bu 3 günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum. Santrfora gelince, santrforlarımız kırmızı kart yiyor genelde. Falcao yedi daha önce. Doğru muydu, yanlış mıydı tartışmanın manası yok. Şimdi Diagne. O yok, bu yok. Birini santrfor koyacağız. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir şekil maça çıkaracak göreceğiz. Fakat, tabii ki bir 11 kişi çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Muslera'nın Denizlispor maçında sahada olacağını dile getiren Terim, "Muslera, Denizli maçında oynayacak. Bu 3 günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum. Santrfora gelince, santrforlarımız kırmızı kart yiyor genelde. Falcao yedi daha önce. Doğru muydu, yanlış mıydı tartışmanın manası yok. Şimdi Diagne. O yok, bu yok. Birini santrfor koyacağız. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir şekil maça çıkaracak göreceğiz. Fakat, tabii ki bir 11 kişi çıkacağız" ifadelerini kullandı.