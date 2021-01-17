Fatih Terim: "Muslera, Denizli maçında sahada!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Muslera, Denizli maçında sahada!'
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17 Ocak 2021 21:55
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın Denizlispor maçında sahada olacağını dile getiren Terim, "Muslera, Denizli maçında oynayacak. Bu 3 günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum. Santrfora gelince, santrforlarımız kırmızı kart yiyor genelde. Falcao yedi daha önce. Doğru muydu, yanlış mıydı tartışmanın manası yok. Şimdi Diagne. O yok, bu yok. Birini santrfor koyacağız. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir şekil maça çıkaracak göreceğiz. Fakat, tabii ki bir 11 kişi çıkacağız" ifadelerini kullandı.



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