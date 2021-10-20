Fatih Terim: 'Muhammed gol attıkça düşüncemiz belli olur'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.



Kullandığı oyuncu sayısına değinen tecrübeli teknik adam, "Bütün arkadaşlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. 17 maç oynamışız. Geçmişteki takım sayısının yarı devresini oynamışız. Kolay değil, her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiç kimseyi kaybetme niyetinde değiliz. Muhakkak ki kararımı verdim forvet için, çoktan karar verdim. Fazla eksiğimiz yok, Arda ve Sacha eksiğimiz var. 17 maçta herhangi bir yumuşak doku sakatlığı yaşamamak, ağır bir sakatlık yaşamamak da atletik performans ekibimize, doktor Yener İnce'ye teşekkür etmemizi gerektiriyor. 3 günde bir maçlar, seyahatler, yüksek rakımlı yerler, kar yağışı başladı az önce..." dedi.



Mustafa Muhammed'in bonservisiyle ilgili de konuşan Terim, "Forvetlerimizi kazanmak çok kolay olmadı. Böyle devam etmeliler. Henüz istediğimiz kıvamda değiller. Onlar her dakika gol atabilen oyuncular. Onlara o kadar güveniyorum ki ben, daha iyi olmalarını bekliyorum. Mustafa da gol ve goller atıyor. Attıkça da ocak ayındaki düşüncemiz zaten o zaman net ortaya çıkar. Daha zamanımız var. O niyetle bir Mustafa'yı izledik, izlettik, aldık. Mümkün mertebe hepsine şans vermeye çalışıyorum. Bir oyun anlayışı içinde hepsine şans veremiyoruz bazen. Herhangi bir moral bozukluğu yaşamadan konsantre olmaları hoşuma gidiyor. İyi gidiyor Mustafa, memnunum." ifadelerini kullandı.





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