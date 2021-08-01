Fatih Terim: "Morutan için resmi görüşmemiz olmadı"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Olimpiu Morutan için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim: 'Morutan için resmi görüşmemiz olmadı'
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01 Ağustos 2021 15:42
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transferini istediği oyuncular arasınra yer alan Olimpiu Morutan için açıklamada bulundu.

Basın mensuplarıyla Florya'da düzenlenen davette bir araya gelen Fatih Terim, "Morutan için hiç resmi görüşmemiz olmadı." sözlerini kullandı.

FCSB cephesinden gelen son açıklamada Morutan için menajeri Giovanni Becali, "Hala konuşuyoruz. Gigi Becali, 10 milyon eurodan aşağısını kabul etmiyor. 9,5 değil, 9,9 değil, tam 10 milyon euro istiyor." sözlerini kullanmıştı

104 MAÇTA 14 GOL 30 ASİST

22 yaşındaki Romen futbolcu Olimpiu Morutan'ı FCSB, 2018 yazında Botosani'den 700 bin euro'ya transfer etmişti. Morutan, FCSB formasıyla çıktığı 104 maçta 14 gol atıp 30 asist yaptı. 


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