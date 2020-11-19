Fatih Terim, Martin Linnes ile nefes aldı

Omar'ın yokluğunda oynatılması düşünülen Martin Linnes'in koronavirüs testi negatif çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Martin Linnes ile nefes aldı
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19 Kasım 2020 12:18
Norveç Milli Takımı'nda Omar Elabdellaoui ile birlikte patlak veren koronavirüs krizi sonrası, Martin Linnes'in durumu merak konusu olmuştu.

Son testi negatif çıkan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da takımla birlikte idmanlara katıldı. Linnes, pazartesi günü Kayserispor'la oynanacak lig maçında forma giyebilecek.

Fatih Terim'in, Omar'ın yokluğunda sağ bekte Linnes'e şans vermesi bekleniyor.




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