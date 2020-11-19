Norveç Milli Takımı'nda Omar Elabdellaoui ile birlikte patlak veren koronavirüs krizi sonrası, Martin Linnes'in durumu merak konusu olmuştu.
Son testi negatif çıkan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da takımla birlikte idmanlara katıldı. Linnes, pazartesi günü Kayserispor'la oynanacak lig maçında forma giyebilecek.
Fatih Terim'in, Omar'ın yokluğunda sağ bekte Linnes'e şans vermesi bekleniyor.
Son testi negatif çıkan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da takımla birlikte idmanlara katıldı. Linnes, pazartesi günü Kayserispor'la oynanacak lig maçında forma giyebilecek.
Fatih Terim'in, Omar'ın yokluğunda sağ bekte Linnes'e şans vermesi bekleniyor.