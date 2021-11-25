Fatih Terim, Marsilya maçında risk almayacak

Fenerbahçe derbisinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne yoğunlaşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya karşısında hem galip gelip hem de rakibe fırsat vermemek istiyor.



Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Fransız ekibinin risk alacağını düşünerek hareket ediyor. Bu nedenle geçiş hücumları üzerinde duran tecrübeli teknik adam, Kerem ve Morutan'ın savunma arkasına yapacağı koşuların önemini anlattı.



SABIR İSTEDİ



Grup liderliği için kazanmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli hoca buna karşın risk alınmamasını söyledi. Sabırlı olmaları gerektiğine vurgu yapan sarı-kırmızılıların teknik patronu, son ana kadar rakibin açığını beklemelerini ifade etti.



Sarı-kırmızılılar, topu Marsilya'ya bırakıp geçiş hücumlarıyla sonuca gitmeye çalışacağı için tribünlerden de bu konuda anlayış bekliyor.





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