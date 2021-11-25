Fatih Terim, Marsilya maçında risk almayacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marsilya'nın risk alacağını düşünerek hareket ediyor. Bu nedenle geçiş hücumları üzerinde duran Terim, Kerem ve Morutan'ın savunma arkasına yapacağı koşuların önemini anlattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim, Marsilya maçında risk almayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2021 09:03
Fenerbahçe derbisinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne yoğunlaşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya karşısında hem galip gelip hem de rakibe fırsat vermemek istiyor.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Fransız ekibinin risk alacağını düşünerek hareket ediyor. Bu nedenle geçiş hücumları üzerinde duran tecrübeli teknik adam, Kerem ve Morutan'ın savunma arkasına yapacağı koşuların önemini anlattı.

SABIR İSTEDİ

Grup liderliği için kazanmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli hoca buna karşın risk alınmamasını söyledi. Sabırlı olmaları gerektiğine vurgu yapan sarı-kırmızılıların teknik patronu, son ana kadar rakibin açığını beklemelerini ifade etti.

Sarı-kırmızılılar, topu Marsilya'ya bırakıp geçiş hücumlarıyla sonuca gitmeye çalışacağı için tribünlerden de bu konuda anlayış bekliyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.