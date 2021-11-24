Fatih Terim, Marsilya için 'üçlü' denedi!

Fatih Terim'in Marsilya maçı hazırlıkları sırasında formasyon değişikliği denediği öğrenildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Marsilya için 'üçlü' denedi!
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24 Kasım 2021 13:18
Fatih Terim'in Marsilya maçı hazırlıkları sırasında formasyon değişikliği denediği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının Luyindama, Nelsson ve Marcao'yu aynı anda sahaya koyabileceği belirtildi. Delici koşuları sebebiyle Ömer Bayram'ın da orta sahada oynayabileceği ifade edildi.

Terim'in 3-5-2 sistemiyle sürpriz bir çıkış yapabileceği kaydedildi. 


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