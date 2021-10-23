Avrupa Ligi'nde Lokomotiv'i Moskova'da yıkan Galatasaray, liderliğini perçinledi. Sarı kırmızılı takımın Avrupa'daki başarısı göze batıyor.



Sezon başında göreve başlayan Burak Elmas yönetimiyle yeniden yapılanmaya giren sarı kırmızılılarda Fatih Terim genç ve potansiyelli oyuncuları tercih ederek geleceğin takımını kurmanın adımlarını atmıştı.



Aslan genç ağırlıklı kadrosuyla Avrupa'da yeniden adından söz ettirmeye başladı. Ancak Cimbom'daki değişim takımla da sınırlı kalmadı. Terim de yaptığı taktik hamlelerle bu süreçte ön plana çıktı.



RAKİBE GÖRE SENARYO



Avrupa sahnesinde her rakibi farklı ele alarak derinlemesine analizler yapan ve her 90 dakikaya farklı bir senaryo hazırlayan Terim'in önceliği savunmaya verip tarz değiştirmesi de gözlerden kaçmıyor. Hücum futbolunun öncüsü olan Terim, artık defans güvenliğini ön plana alıyor. Zorlu Moskova ekibine karşı ilk yarıda neredeyse açık vermeyen Galatasaray, son derece sert geçen maçta baskıyı dinamizmiyle kırdı. Daha sonra hücumu düşünüp skoru buldu. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takımdan biri olmayı başardı.



İMPARATOR FARKI



Bir dönem "Avrupa ile Türk futbolu arasında makas açılıyor" tespitinde bulunan Terim, değişime ayak uydurarak takımını Devler Ligi ayarındaki grupta lider duruma getirmeyi bildi. Moskova karşısında alınan üç puanın ardından Avrupa basını da Fatih Terim'i başlıklarına taşıdı. Rus medyasında "İmparator'u olan kazandı", "Terim, Moskova'yı ters köşeye yatırdı" manşetleri yer aldı. Ayrıca bir haberde "Galatasaray 9 saniyede yaptığı 6 pasla golü buldu. Guardiola'nın en iyi zamanındaki Barça'yı hatırlattı" yorumu dikkat çekti.



