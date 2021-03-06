Fatih Terim: 'Madem serbest, biz de konuşalım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hemen her maç sonrasında hakemler ve VAR sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunması Galatasaray camiasında rahatsızlığa neden oldu. Bu durumdan teknik direktör Fatih Terim'in de şikayetçi olduğu ve yöneticilere dert yandığı ifade edildi. Terim'in, "Madem konuşmak serbest biz de konuşalım. Her maç sonrası şikayetimiz varsa dile getirelim. Hakkını aramak başkalarına muhsus değil" dediği öğrenildi.



Galatasaray önceki gün Mostafa Muhamed'ın kırmızı kartının iptali için TFF'ye başvuruda bulunmuştu, Başkan Mustafa Cengiz de TFF Başkanı Özdemir ile görüşmüştü.



