Fatih Terim maç sonu basın toplantısı, Fatih Terim maç sonu açıklaması

Fatih Terim maç sonu basın toplantısında yaptığı açıklamada karşılaşmayı değerlendirdi ve su sözleri kullandı. "İki haftadır tatsız geçen maçlar oynuyoruz, oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz ama iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi vardır, bu dengeyle saha içerisinde oynadığın zaman ipin ucunu kaçırırsanız. Ben virüsü bedenlerde değil, zihinlerde bulacak ve ortaya çıkaracak bir buluş bekliyorum. En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı bilmiyorum. Enterasan! Fatih Terim maç sonu basın toplantısı Kalecimizin top elinde, Kenan üzerine gidiyor, tedirgin ediyor, bu arada Cüneyt de içeride maçı izliyoruz. Artık öyle bir noktaya geldik ki.. Kulübün bir açıklama yaparak kınama mesajı yayınlamasının da bir anlamı yok! Oğuz Sarvan ile Fatih Terim maç sonu basın toplantısı Ünsal Çimen bunları mı anlattılar, dünyada zaten çalınmıyor, Türkiye'de en son ne zaman çalındı bilmiyorum."Maç sonu basın toplantısı Fatih Terim Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yapılan maç sonu basın toplantısı Fatih Terim konuşmasını gerçekleştirdi. Fatih Terim maç sonu basın toplantısında hakemleri eleştirirken kullandığı ifadelerle dikkat çekti. FAtih Terim maç sonunda düzenlenen basın toplantısında şu şekilde sözlerine başladı: "Galatasaray kazanır, Fatih Terim maç sonu basın toplantısı kaybeder, şampiyonluklar gelir, gider ama bunlar düzelmez! Sadece kınama deklerasyonları ile bu işler olmuyor. "Fatih Terim maç sonu basın toplantısı açıklamasında hakemlerin verdikleri kararların yanı sıra isyan etti ve maç sonu basın toplantısında soruları yanıtladı. Fatih Terim basın toplantısının devamında şu şekilde konuştu: "Ne sakat ne cezalı oyuncumuz için hiçbir zaman ağzımı açmadım, bizim sıkıntımız bunlar değil! Geçen sene düdük astırdılar, iki namuslu adama! Nerede bu adamlar! Rize'deki hakem nerede... Bugün olanlar... Gereğini yaptılar. Ben, başkalarının saha kenarında yaptıklarını yapsam 100 maç ceza yerim! Ben olsaydım, penaltıda kalecinin direğin yanında durması talimatını verirdim! Bu nedir? Hep mi denk gelir! Ne konuşayım!""Müthiş oynayan bir Galatasaray! İlk yarının en az 5 farklı bitmesi gerekirdi. Futbolun bir dengesi var, bu ayarı kaçırdığınız zaman (hakemleri kast ederek) iş başka bir hal alır""Hakem komik bir şey verir, öyle bir karar olunca ben de en azından içeri gideyim de ceza almayayım dedim. Bana ceza vermek için herkes yarıştadır, başkasına 1 verirlerse, bana 4 verirler. Ben emek vermenin, çalışmanın artık yeterli olmadığın görüyorum maalesef, böyle düşünüyorum. Futbolun bir dengesi var. O dengeyi bozduğunuzda sahanın adaletini yitiriyorsunuz. Bizlerin ve oyuncularımın harcadığı emekler için, camia olarak kınamanın ötesine geçerek, beklentilerimizi ve eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. Artık kınama yeterli olmuyor. Geçen hafta zaten bir facia. Olabilecek en iyi futbolu oynadık ama maalesef sonunda yine 2 puan kaybettik. Sivas'tan başlatan 2 puan kaybımız burada da 2 puan olarak devam etti ve de istemediğimiz, beklemediğimiz bir puan kaybıyla karşı karşıya kaldık.""Herhangi bir oyuncumun sakatlığı olmasını istemem ama olduğu zaman da bu kadar sakatımız, cezalımız var diye bir cümle kurmadım ve 11 kişi çıktığımızda da eksik değiliz demeye devam ediyorum. Stoperde Taylan'ı görevlendirdim, gayet de iyi görev yaptı. Görünen şeyleri bir daha tekrar etmenin anlamı yok. Enteresandır, bizim problemimiz sakat ve cezalı oyuncular değil. Bizim problemimiz herkesin gördüğü gibi çok net başka şeyler.""Her maçımız daha da kötü bitiyor dengeyle oynadıkları için. Daha enteresan kararlarla karşılaşıyoruz. Galatasaray elinde hangi oyuncuları varsa, her yerde oynayacak. Kazanırken de, kaybederken de gururlu olmalı, Galatasaray'ın tarzı budur. Artık bazı şeylere dur demenin zamanı.""Normalde kaptanımız Ahmet'ti ama Lemina yardımcı hocalarımıza ben kaptan çıkmak istiyorum demiş. Ahmet'ten izin almasını söyledim, Ahmet de kırmayınca kaptan çıkmasının bir sorunu yoktu. O da daha fazla sorumluluk almak, mesaj vermek istemiş herhalde. Takım kaptanı olarak oyuna daha çok müdahale edebilirim, arkadaşlarımı uyandırabilirim demiş herhalde, çok da önemli değil zaten."Fatih Terim tarafından gerçekleştirilen maç sonu basın toplantısında Fatih Terim maç sonu açıklaması gerçekleştirdi. Maç sonu açıklamalarında Fatih Terim Galatasaray aleyhinde verilen kararları eleştirdi. Bu kararların acımasız ve Galatasaray'ın aleyhine olduğunu belirten Fatih Terim maç sonu basın toplantısı ve maç sonunda üzerine düşen bu konuyla ilgili görüşlerini aktardı.