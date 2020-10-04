Fatih Terim, maç bitmeden soyunma odasına gitti!

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Fatih Terim, ilginç bir harekete imza attı.



Sarı - kırmızılı takımın çalıştırıcısı, takımı 1-0 gerideyken maçın bitimine 4 dakika kala soyunma odasına gitti.



Fatih Terim'in, 4. hakeme yönelttiği '5 dakika mı uzatma verdiniz?' sorusuna 'Evet hocam' yanıtını aldıktan sonra 'Alın kendiniz oynayın' diyerek soyunma odasına gittiği öğrenildi.



TERİM, NEDEN GİTTİ?



Rıdvan Dilmen: "Dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık uzatmanın oynanacağını belirten tabelayı kaldırdı. Bunun üzerine "Yasin hoca 5 dakika mı uzattın?" diye soran Fatih Terim, "Evet" yanıtı alınca, "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın." şeklinde tepki göstererek soyunma odasına gitti"



FATİH TERİM NE DEDİ?



"Kime, neye tepki gösterdiğim çok açık. Benim erken soyunma odasına gitmeme gelince, sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı. Bir de futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Ben Galatasaray'ı, takımımı bırakmadım, maçı bıraktım. Bu masum bir hareket, kimseyi yalnız bıraktığım yok. Antep maçında da girdim. Onun için 'Yok ona karşı, buna karşı' diye bir şey yok."



