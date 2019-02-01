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Fatih Terim, Luyindama transferini FaceTime'da bitirdi

Galatasaray'da transferin son gününde tüm imkanlar seferber edildi ve teknik direktör Fatih Terim de transfer için bizzat devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim, Luyindama transferini FaceTime'da bitirdi
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01 Şubat 2019 13:20
Galatasaray'da transferin son gününde tüm imkanlar seferber edildi ve teknik direktör Fatih Terim de transfer için bizzat devreye girdi.

Sarı-kırmızılı yönetim ile yaptığı görüşmede "Ne yapıp edin Luyindama'yı transfer edin" talimatı veren Terim, Rus takımı Krasnodar'ın transfer için Standart Liege ile görüşmelere başlamasının ardından sürece dahil oldu ve Lyundima ile görüştü.

 ile Face Time üzerinden görüşen Fatih Terim, "Şampiyonluklar için sana ihtiyacım var, ekibim ile beraber bu projenin bir parçası olmanı istiyoruz" diyerek Demokratik Kongolu futbolcunun rotasını Rusya'dan Türkiye'ye çevirdi.

Galatasaray'ın 3 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Luyindima için 9 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Demokratik Kongolu futbolcu sezon sonuna kadar Galatasaray'dan 600 bin euro alacak.

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