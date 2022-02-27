Fatih Terim: "Kupaların sayısını unuttum"

Fatih Terim, Beyaz TV'de Sinan Engin'le kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Kupaların sayısını unuttum'
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27 Şubat 2022 00:31
Sinan Engin, Beyaz TV'de Fatih Terim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir programa kısa süreli de olsa çıkan Fatih Terim, Sinan Engin'in "Hocam arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusuna "Ben 30 küsür diye biliyorum, sadece Galatasaray'da. Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" diyerek karşılık verdi.

Fatih Terim Galatasaray'daki 4. teknik adamlık görevini 10 Ocak tarihinde noktalamıştı.



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