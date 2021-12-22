Fatih Terim, kulübeye ne zaman dönecek?

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.



Tecrübeli teknik direktör, Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımın ilk 45 dakikayı 0-0'lık eşitlikle tamamlaması sonrası devreye girdi.



Telefonla yardımcı antrenörü Selçuk İnan'a ulaşan Terim, ikinci yarının taktiğini verdi. Selçuk İnan'ın bol bol not aldığı gözlense de Sarı Kırmızılılar, Adana'dan mağlubiyetle döndü.



Yunus Akgün'ün 53 ve 58'de attığı gollere engel olamayan Aslan, 24 puanla 11. sırada kalırken lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde haftayı kapattı.



Ligde 7 maçtır 3 puana hasret kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Antalyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak ve ikinci yarının ilk maçı olan Giresunspor'a karşı takımın başında yer alabilecek.



Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç men ve 29 bin 500 TL para cezası almıştı. Terim'in cezası çift sarı karttan aldığı ceza ile birlikte 6 maça yükselmişti.





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