Fatih Terim, kulübeye çekiyor

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Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptırılmasının ardından düzenlendiği basın toplantısında, "Bazı oyuncularımız iyi konsantre olamadı. Fizik olarak iyi olmadıkları ortada. Adımları daha cesur atacağız. Ben dahil hiç kimse G.Saray'dan büyük değil. Bu oyun Şampiyonlar Ligi'ne yetmez. Siz sahada istediğiniz gibi oynayamazsanız. Söylenen gibi oynamalısınız. Hazırlık maçlarında kimin ne olduğunu gördüm. Şampiyon olmuş takıma şans vermek istedim. Futbol dünle oynanan bir şey değil. Hayal kırıklığına uğradığım oyuncular var" ifadelerini kullandı.Tecrübeli çalıştırıcının sert söylemlerinde iki oyuncuyu hedef aldığı öğrenildi. Bu isimlerinveolduğu belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının bu ikilinin kupa maçındaki performansından memnun olmadığı vurgulandı. Terim'in cuma günü Ankaragücü ile oynanacak sezonun ilk maçında ikiliyi yedek kulübesine çekeceği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının Rodrigues ve Feghouli ile de görüşme yaparak takımın başarısı için konsantrelerini artırmaları gerektiği uyarısı yapılacak. Sarı-Kırmızılı yönetim de Gomis ve Younes Belhanda için gelecek tüm teklifleri masaya yatırma kararı aldı.Yönetimin Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımından, Bafetimbi Gomis için gelen 7.5 milyon euroluk teklife birkaç gün içinde olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Younes Belhanda'yla ise İngiltere'den Crystal Palace ve Almanya'dan Dortmund ilgileniyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Avrupa'daki transfer süresinin bitimine kadar bu transfere nokta koymak istiyor.