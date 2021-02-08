Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği derbide aşılarını olan 150 sağlık çalışanı stada alınmıştı.



Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ve futbolculara edilen küfürler kriz çıkardı. Terim, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla bu kişileri savcılığa şikâyet edeceğini açıkladı.



Epözdemir, Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Görüntüler gelince, yapacağımız tespitler ışığında ilgililer hakkında hem 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun hem de genel hükümlere göre Başsavcılık nezdinde şikâyet hakkımızı kullanacağız" dedi.



CANLI YAYINDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada duruma tepki göstermişti.



"Maçla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama bayağı seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler.. Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür.. Kimsenin hakkı yok" diyen Terim, "Maçı seyircisiz biliyorduk; ancak maalesef seyirci var. Localar dolu. Çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler. Hepsini tespit ediyoruz. Birileri yardımcı oluyor Federasyon'dan. Önce onu bir halledelim. Çünkü seyircisiz bir ortam varken almıştık. Seyirci yokken bu kadar Galatasaray hocasına oyunculara küfürler. 6222 diye bir şey var ki Galatasaray dün bakanlığa valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir. Buna rağmen bu kadar küfür… Röportaja gelen bir süre hakaret dinliyor. Maçın neyini konuşacağız!" ifadelerini kullanmıştı.







