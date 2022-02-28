Galatasaray'da görevinden ayrılan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takıma veda ettikten sonra henüz açıklama yapmadı. Deneyimli teknik adamla çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



Fatih Terim'in yakın arkadaşı olan Sinan Engin, sarı-kırmızılı takımın efsane isminin çok konuşulacak açıklamalar yapacağını iddia etti.



Canlı yayında konuşan Sinan Engin "Fatih Terim, bir konuşursa ortalık yıkılır. O konuşmayı da divan kurulunda yapacak." ifadelerini kullandı.





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