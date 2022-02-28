"Fatih Terim konuşacak, ortalık yıkılacak!"

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile yaşadığı sorunun ardından ayrılan Fatih Terim için çarpıcı bir iddia gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Fatih Terim konuşacak, ortalık yıkılacak!'
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28 Şubat 2022 00:32
Galatasaray'da görevinden ayrılan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takıma veda ettikten sonra henüz açıklama yapmadı. Deneyimli teknik adamla çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Fatih Terim'in yakın arkadaşı olan Sinan Engin, sarı-kırmızılı takımın efsane isminin çok konuşulacak açıklamalar yapacağını iddia etti.

Canlı yayında konuşan Sinan Engin "Fatih Terim, bir konuşursa ortalık yıkılır. O konuşmayı da divan kurulunda yapacak." ifadelerini kullandı.

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