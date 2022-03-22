Fatih Terim, kongrede sert konuşacak!

Tarihinin en çalkantılı sezonlarından birisini geçiren Galatasaray çok kritik bir haftaya girdi... Sarı-Kırmızılılar'da tüm gözler cumartesi günü düzenlenecek olan Mali Genel Kurul'a çevrildi. Bu sezon yaşanan başarısızlık, TFF ile ilişkiler ve Fatih Terim'le yolların ayrılış şekli nedeniyle camianın büyük tepkisini toplayan Başkan Burak Elmas'ın kaderi belli olacak.



İBRA OLMASI ÇOK ZOR



Kulislerde konuşulanlara göre mevcut şarlarda Başkan Elmas'ın idari yönden ibra olması çok zor gözüküyor. Camianın önde gelen isimlerinin de yaptıkları değerlendirmeler sonrası, büyük olasılıkla genel kuruldan idari olarak ibrasızlık kararının çıkmasını beklediği öğrenildi. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Galatasaray erken seçime gitmek zorunda kalacak. Son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre ise Başkan Elmas olası bir ibrasızlıkla karşılaşmamak için genel kurul öncesi erken seçim kararını açıklayacak. Genel kurula katılacak olan üyelerin Elmas ve mevcut yönetimi hedef alan çok sert konuşmalar yapacağı da gelen bilgiler arasında.



TERİM DE KATILACAK



Ayrıca Divan Kurulu üyesi olan Fatih Terim'in de genel kurula katılacağı ve yaşananlarla ilgili ilk kez konuşacağı iddia ediliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Galatasaray camiasında herkes gözünü 26 Mart'taki Mali Genel Kurul'a çevirmiş durumda.





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