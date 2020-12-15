Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu teselli etti

Darıca maçında ilk 11'de oynamaya hazırlanırken Kovid-19 testi pozitif çıkan Kerem Aktürkoğlu büyük bir yıkım yaşadı. Hocası Fatih Terim de öğrencisini teselli etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu teselli etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2020 10:53
Aslan'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki Kovid-19 vakalarına eklenen son halka oldu. Hatayspor maçında attığı nefis golle adını duyuran ve kupadaki Darıca Gençlerbirliği sınavında ilk 11'de oynamaya hazırlanan Kerem, Kovid-19 testi pozitif çıkınca büyük yıkım yaşadı.

Testiyle ilgili gelişmeyi bizzat açıklayan Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı üzüntüyü hafifletmek isteyen hocası Fatih Terim, öğrencisini telefonla arayarak ona destek verdi.

Kerem'den sakin kalmasını ve iyi dinlenmesini isteyen Terim, "Sakın canını sıkma, bu da geçecek. Karantina sürecin bitsin, daha çok maçta oynarsın. Ligde de oynarsın, kupada da oynarsın. Yeter ki kendini iyi hisset ve çalışmaktan vazgeçme" ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için