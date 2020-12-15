Aslan'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki Kovid-19 vakalarına eklenen son halka oldu. Hatayspor maçında attığı nefis golle adını duyuran ve kupadaki Darıca Gençlerbirliği sınavında ilk 11'de oynamaya hazırlanan Kerem, Kovid-19 testi pozitif çıkınca büyük yıkım yaşadı.



Testiyle ilgili gelişmeyi bizzat açıklayan Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı üzüntüyü hafifletmek isteyen hocası Fatih Terim, öğrencisini telefonla arayarak ona destek verdi.



Kerem'den sakin kalmasını ve iyi dinlenmesini isteyen Terim, "Sakın canını sıkma, bu da geçecek. Karantina sürecin bitsin, daha çok maçta oynarsın. Ligde de oynarsın, kupada da oynarsın. Yeter ki kendini iyi hisset ve çalışmaktan vazgeçme" ifadelerini kullandı.



