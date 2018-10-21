Fatih Terim: 'Kendinizi affettirin'

Galatasaray, Schalke maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik Direktör Fatih Terim, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.
"İYİ OYUNLA KAZANMALIYIZ"
Tecrübeli çalıştırıcının bu toplantıda, "Bursaspor maçı geride kaldı. Kötü bir oyunla puan kaybettik. Schalke maçıyla taraftara kendinizi affettirin... İyi oyunla kazanmalıyız" dediği öğrenildi.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçının ilk yarılarında gol atmayı başaramadı.
Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor müsabakalarının ilk devrelerinde rakip ağları havalandıramadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Teknik Direktör Fatih Terim, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.
"İYİ OYUNLA KAZANMALIYIZ"
Tecrübeli çalıştırıcının bu toplantıda, "Bursaspor maçı geride kaldı. Kötü bir oyunla puan kaybettik. Schalke maçıyla taraftara kendinizi affettirin... İyi oyunla kazanmalıyız" dediği öğrenildi.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçının ilk yarılarında gol atmayı başaramadı.
Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor müsabakalarının ilk devrelerinde rakip ağları havalandıramadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın