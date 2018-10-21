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Fatih Terim: "Kendinizi affettirin"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçının hazırlıklarına başlamadan önce oyuncularını uyardı.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim: 'Kendinizi affettirin'
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21 Ekim 2018 04:05
Galatasaray, Schalke maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Fatih Terim, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

"İYİ OYUNLA KAZANMALIYIZ"

Tecrübeli çalıştırıcının bu toplantıda, "Bursaspor maçı geride kaldı. Kötü bir oyunla puan kaybettik. Schalke maçıyla taraftara kendinizi affettirin... İyi oyunla kazanmalıyız" dediği öğrenildi.

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçının ilk yarılarında gol atmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor müsabakalarının ilk devrelerinde rakip ağları havalandıramadı.



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