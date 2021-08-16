Fatih Terim: 'Kazanmak zorundayız'

Yaşadığı 8 şampiyonlukla en çok şampiyon olan teknik adam unvanını elinde bulunduran Fatih Terim yeni sezona da galibiyetle başlamak istiyor.



Bu doğrultuda futbolcuları ile bir toplantı yapan Fatih Terim, "Sezonu erken açtık, toparlanıyoruz ve çok daha iyi olacağız. Hazır bir görüntü vermemiz ve sezona galibiyetle başlamamız çok önemli. Sabırlı oynayacağız, kontrollü oynayacağız ve İstanbul'a galibiyetle döneceğiz" dedi.



