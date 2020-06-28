Fatih Terim: "Kazanır, kaybeder, kaybettiriliriz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim: 'Kazanır, kaybeder, kaybettiriliriz'
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28 Haziran 2020 20:28
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.

"Sakatlığın, cezalının her türlüsü Galatasaray'da var. Pandemi öncesi harika futbol bir Galatasaray vardı, oynamaktan zevk alan bir takım vardı ancak sonrasında tatsız işler de oluyor. İki ağır sakat, iki cezalı.. Sadece içeride değil dışarıda da uğraşıyoruz"

"Şikayet etmiyoruz ama olaylar karşısında tepki vererek, reaksiyon göstererek, isyan ederek devam ediyoruz. 8 oyuncumuz sakat ve hep önemli yerlerden yok. Galatasaray böyle durumlarda vazgeçmeyen, vazgeçmediğini da gösteren bir kulüptür"

"Herkesin ihtimallerinde Galatasaray düşük oranda yüzde alıyor, bu doğal; bir hayli gerideyiz ancak vazgeçmek bizim kabul etmeyeceğimiz bir şey"



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