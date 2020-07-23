Fatih Terim kararını yönetime iletti: 'Arda Turan'ı istiyorum'

Galatasaray'da çarşamba günü sezon değerlendirmesi ve yeni sezon planlaması konusunda toplantı yapıldı. Görüşmeye Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim katıldı.



Saat 15.00'te başlayan görüşmede, deneyimli hoca net bir şekilde Arda Turan'ın takıma dahil edilmesini istedi. Terim, 33 yaşındaki futbolcunun tecrübelerinin özellikle genç oyunculara büyük katkısının olacağını söyledi.



KARAR YÖNETİMİN



Fatih Terim'in talebi sonrasında transferi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim, Arda Turan'a onay verirse, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılacağı öğrenildi. Bununla birlikte kontratın maç başı odaklı olarak imzalanacağı ifade edildi



YERLİ İSİMLERE ODAKLANILACAK



Galatasaray yabancı sınırının değişmesiyle birlikte rotasını yerli isimlere çevirdi. Bu noktada sürpriz bir isim için de düğmeye basıldı ve Sinan Gümüş'ün menajeri ile görüşme gerçekleştirildi.



Sarı kırmızılılara, Genoa ile kontratı bulunan eski oyuncusu konusunda bonservis sorunu yaşanmayacağı aktarıldı. Bununla birlikte gurbetçi yıldız Kenan Karaman da Aslan'ın radarına girdi.



