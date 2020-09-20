Fatih Terim: 'Karakteriniz sahada olsun'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.



Takım olarak iyi durumda olduklarını ancak sezonun şimdiye kadarki en zor maçına çıkacaklarını ifade eden tecrübeli adam, "Şu ana kadar oynadığımız iki resmi maçta da istediğimizi elde ettik. Başakşehir karşısında da kazanmak için oyun karakterimiz sahada olmalı. Geri adım atmadan kazanmaya odaklı olarak 90 dakika mücadele etmeliyiz" dedi.



BAŞAKŞEHİR'E ŞANSI TUTMUYOR



Galatasaray ile Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 38 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.



SON 12 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI



Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Söz konusu dönemdeki maçlardan 4'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son 2 müsabaka berabere bitti. Yedisi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 14 gol attı.



TEKNİK ADAMLARIN REKABETİNDE TERİM ÜSTÜN



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu Okan Buruk'un yönettiği takımlara karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurdu.



İki teknik adamın Süper Lig'de karşılaştığı 8 maçta Terim 3 galibiyet alırken, Buruk 2 kez kazanma sevinci yaşadı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.



Fatih Terim, tamamı Galatasaray'ın başında olmak üzere Medipol Başakşehir'le 9 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adamın takımı, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 3'ünden beraberlik, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.



Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde, futbolculuğunda büyük başarılar elde ettiği eski takımı Galatasaray'a 17. kez rakip olacak. Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'in başında Galatasaray'la karşı karşıya geldiği 16 lig müsabakasında üçer galibiyet ve beraberlik, 10 yenilgi gördü



