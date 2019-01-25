HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE OYNUYOR

SÖZLEŞMESİ 2020'DE SONA ERİYOR

Galatasaray'ın daha önce de gündemine giren Clinton N'Jie için tekrar nabız yoklamaya başladığı öne sürüldü.Mario Balotelli transferi sonrası Clinton N'Jie'yi gözden çıkaran Marsilya ile Galatasaray'ın tekrar temaslara başladığı ifade edildi. Marsilya'dan 25 yaşındaki hücum oyuncusu için fiyat isteyen Galatasaray'ın, gelecek rakama göre hareket etme kararı aldığı öğrenildi.2015 yazında Lyon'dan Tottenham'a 14.1 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Clinton N'Jie, 2 yaz sonra sadece 7 milyon Euro'ya Marsilya'nın yolunu tuttu. Bu sezon Ligue 1'de 7 maçta toplam 177 dakika süre alan Kamerunlu yıldız, 1 gol atabildi. Hücumun her bölgesinde oynayabilen N'Jie, geçen sezon oynadığı 39 resmi maçta ise 9 gol atıp 7 asist yapmıştı.26 kez Kamerun Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi ise 2020 yılında sona eriyor.