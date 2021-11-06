Fatih Terim: "Kaldırın kafanızı, lideriz!"

Lokomotiv Moskova maçında oyuncularının mağlup olmuş gibi üzüntü yaşadığını gören Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, "Biz bu gruptan çıkacağız" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Kaldırın kafanızı, lideriz!'
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06 Kasım 2021 10:55
Galatasaray, önceki akşam Lokomotiv Moskova karşısında belki de sezonun en etkili oyunlarından birini oynadı.

Net fırsatlar kaçıran sarı kırmızılar 73 dakika önde götürdüğü mücadelede sonunda 1 puana razı oldu. Cimbom, Rus ekibini yenerek gruptan çıkma adına önemli bir eşiği geçmeyi istiyordu. Soyunma odasında oyuncuların mağlup olmuş gibi üzüntü yaşaması üzerine karamsar havayı dağıtmak Fatih Terim'e düştü.

GRUPTAN ÇIKACAĞIZ

Tecrübeli teknik adam konuşmasında "Kaldırın kafanızı. Ben de şaşkınım ama biz kaybetmedik. Halen lideriz. Ortaya koyduğunuz mücadele ve oyun da ilerisi için umut verici. Siz yeter ki bu hırsı, arzuyu diğer maçlarda da ortaya koyun. Biz bu gruptan çıkacağız. Ama bir defa daha gördük bu seviyelerde yakaladığınız pozisyonları daha fazla golle sonuçlandırmalısınız." diyerek hem uyardı hem de oyuncularına moral aşıladı.


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