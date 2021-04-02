Fatih Terim kadro seçiminde kararsız kaldı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Atakaş Hatayspor maçı öncesi kadro kurmakta sıkıntı yaşıyor. Özellikle ileri ucu nasıl şekillendireceği konusunda arayışlarını sürdürüyor

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Fatih Terim kadro seçiminde kararsız kaldı!
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02 Nisan 2021 08:07
Galatasaray'da Yedlin, Luyindama ve Marcao'nun cezası, Emre Kılınç ve Taylan'ın rahatsızlığı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim, bazı zorunlu tercihler yapacak.

Cim-Bom'da cumartesi günü oynanacak zorlu maçta savunma hattı Linnes-Donk-Ozornwafor ve Saracchi'den oluşacak.
Orta alanda ise Etebo ve Fernandes alternatifsiz olarak görünüyor.

Sarı-kırmızılılarda ön tarafta ise Oğulcan, Feghouli, Onyekuru ve en uçta Falcao ön plana çıkmış durumda.

Fatih Terim'in ön tarafla ilgili son kararını bugün yapılacak taktik çalışma sonrasına netleştireceği öğrenildi.





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