Fatih Terim: "İz bıraktığımı görüyor ve duygulanıyorum"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, doğum günü için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Fatih Terim: 'İz bıraktığımı görüyor ve duygulanıyorum'
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04 Eylül 2020 22:05
Galatasaray'da doğum gününü kutlayan teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Fatih Terim, açıklamasında Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Fatih Terim mesajında; "Çocukken doğum günlerimde heyecanlanırdım. Gençliğimin ilk yılları ise beklentiliydim. Şimdilerde doğduğum gün olarak değil, insanın hatırlandığını, sevildiğini, ailesinden gibi hissettirildiğini daha da önemlisi iz bırakabildiğini görerek duygulanıyorum. İnanın daha mutlu eden bir şey yok. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız..." yazdı.





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