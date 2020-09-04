Fatih Terim: 'İz bıraktığımı görüyor ve duygulanıyorum'

Galatasaray'da doğum gününü kutlayan teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Fatih Terim, açıklamasında Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Fatih Terim mesajında; "Çocukken doğum günlerimde heyecanlanırdım. Gençliğimin ilk yılları ise beklentiliydim. Şimdilerde doğduğum gün olarak değil, insanın hatırlandığını, sevildiğini, ailesinden gibi hissettirildiğini daha da önemlisi iz bırakabildiğini görerek duygulanıyorum. İnanın daha mutlu eden bir şey yok. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız..." yazdı.
Fatih Terim, açıklamasında Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Fatih Terim mesajında; "Çocukken doğum günlerimde heyecanlanırdım. Gençliğimin ilk yılları ise beklentiliydim. Şimdilerde doğduğum gün olarak değil, insanın hatırlandığını, sevildiğini, ailesinden gibi hissettirildiğini daha da önemlisi iz bırakabildiğini görerek duygulanıyorum. İnanın daha mutlu eden bir şey yok. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız..." yazdı.