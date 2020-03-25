Fatih Terim: "İyiyim, elim kalbimde"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedavi gördüğü hastaneden mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim: 'İyiyim, elim kalbimde'
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25 Mart 2020 20:11
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son durumuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kendisine gönderilen mesajlara teşekkür eden Terim, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.




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