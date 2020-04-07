Fatih Terim, İtalyan dostunu kaybettiğini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti'nin hayatını kaybettiğini açıkladı ve bir veda mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Terim, İtalyan dostunu kaybettiğini açıkladı
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07 Nisan 2020 20:50
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden İtalyan gazeteci Alessandro Rialti için instagram'dan bir veda mesajı yayınladı.

Terim, yakın arkadaşı olan Rialti için bir video paylaşarak, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat..." notunu düştü.

Fatih Terim, 2000-2001 yılları arasında İtalya'da önce Fiorentina'yı ardından Milan'ı çalıştırmıştı.

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