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Fatih Terim istemiyor, yönetim Fransız golcüyü getiriyor!

İmparator, "Ozan'ın satılmasını istemedim" dedikten sonra istifadan döndüğünü söylemişti. Yönetimse onun istemediği 2 forvetle görüşüyor.

Kaynak: Akşam
Fatih Terim istemiyor, yönetim Fransız golcüyü getiriyor!
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28 Ocak 2019 08:22
Ara transferin bitimine kısa bir süre kalmasına karşın halen golcü takviyesi yapamayan Galatasaray, Loic Remy'yi kiralamak için girişimlerine devam ederken bu konuda önemli bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray, Lille'de forma giyen ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Remy'yi 5 aylığına kiralamak için Fransız ekibi ile görüştü. Ancak Remy'nin, Teknik Direktör Terim'in yönetime sunduğu listede yer almadığı ortaya çıktı. 32 yaşındaki oyuncu ile alakalı Terim'in bir rapor vermediği ve sadece Galatasaray Yönetimi'nin tasarrufu ile bu transfer için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kaldığı için Galatasaray Yönetimi'nin Fatih Terim'in sunduğu oyuncu listesi dışında forvet takviyesi için birçok isimle görüştüğü ifade edildi.

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Bony'nin de Fatih Terim'in yönetime sunduğu listede bulunmadığı belirtildi.

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