İşte Fatih Terim'in sözleri:

"HERKESİN MUTLU OLACAĞI TRANSFERLER OLACAK"

FORVET...

RODRIGUES TİPİ KANAT...

İKİ YÖNLÜ ORTA SAHA ARTI STOPER

LIONEL CAROLE'NİN DURUMU...

TÜRK İKİNCİ KALECİ...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 oyuncu transferini istediğini açıkladı ve mevkileri sıraladı."Biz ihtiyacımıza göre değil, UEFA ile yapılan anlaşma gereği, bütçemize ve cezamıza göre hareket etmek zorundayız. Bu süreci böyle yönetmek zorundayız. Yoksa, net olarak Sayın Başkan, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey ile de konuşmamızda mevcut kadromuzu korumak şartıyla en az 4-5 mevkiye muhakkak takviye yapmamız gerektiğini ifade etmiştim. Aynı konuda ısrar ediyorum.""Süper Kupa'yı da sayacak olursak bu sene 4 hedefimiz var, 3 de değil. Haydi o 1 maç, ondan sonra 3 kulvarda yarışacağız. 1 ve 2 numaraların, yani düşündüğümüz 11'deki oyuncularla hemen arkasındaki oyuncuların aşağı yukarı birbirine yakın olmasında fayda var. Sonunda herkesin mutlu olacağı transferler olacağından emin olabilirsiniz.""Geçen sezon, Eren Derdiyok'un sakatlığı sonrası son 8 haftayı sadece Eren Derdiyok ile, tek santraforla götürdük. Allaha şükür orada bir sıkıntı olmadı. Olsa belki de başka bir formül bulmaya çalışacaktık."Bir diğeri, yine forvete sağda ve solda oynayabilecek Rodrigues tipli bir oyuncu almak istiyoruz.""Bir diğeri, oyunu her iki yönlü oynayabilen hem defansif hem ofansif orta saha olabilir. Artı stoper almak istiyoruz.""Burada Carole'nin durumuna gelince, görmek istiyorum. İsviçre'de 2 haftalık bölümde hem top idmanlarımız başlayacak, hem de hazırlık maçlarımız olacak. Açıkçası görme niyetindeyim. Dönüşte de kararımı vereceğim. Kalmasını arzu edersek, zaten oyuncumuz. Bunu da ilan edeceğiz. Orası da Yuto ile beraber, sağ tarafımız gibi önemli bir yer olacak sol bekimiz. Bu kararın pozitif olması, bir yabancı hakkımız daha var demektir. Bunu da forvette kullanacağız.""Donk, Selçuk artı Fernando, orta sahanın ortasında oynayacak oyuncularımız. Oraya pek transfer düşünmüyorum. Diğer taraflara düşünüyoruz. Bir önemli konu, ikinci kalecimiz bir Türk kaleci istiyoruz. Olmak zorunda, öyle görünüyor. Bu Eray olmayacağına göre altyapımızdan 3 kalecimiz var. Bunlar bizimle geliyor. Bunları hazırlık maçında koyacağım, şans vereceğim. Hata yapsalar da devam edeceğiz. Bir ikinci kaleci arıyoruz, Türk kaleci. Temaslarımız da var. Yani, Allah korusun Muslera'ya bir şey olduğu an kayıtsız şartsız güvenebileceğimiz bir tecrübede de olabilir, artı genç yetenekli bir kaleci de olabilir.