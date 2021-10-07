Fatih Terim istedi, scoutlar izlemeye aldı!

Galatasaray, Basel'in 23 yaşındaki golcüsü Arthur Cabral'ı gündemine aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; EPA
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Fatih Terim istedi, scoutlar izlemeye aldı!
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07 Ekim 2021 10:13
Süper Lig'de milli araya Çaykur Rizespor galibiyetiyle giren Galatasaray, devre arası için transfer çalışmalarına da bir yandan başladı. Sarı-kırmızılılarda, kış transfer dönemi için izleme komitesi ve teknik direktör Fatih Terim'in ekibi genç ve gelecek vadeden oyuncuları izlemeye aldı. Aslan'da, forvet hattında Muhammed, Diagne ve Halil bulunurken, Terim'in önerilen isimlerden en çok beğendiği isim belli oldu.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

Terim'in, İsviçre Ligi takımlarından Basel'de top koşturan Arthur Cabral'a hayran kaldığı ve mutlaka alınması raporu verdiği belirtildi.

68 yaşındaki antrenörün, Brezilyalı golcünün alınması durumunda uzun bir süre forvet problemi yaşanmayacağını vurguladığı öğrenildi. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek futbolcu için Basel'in yüksek bir bonservis bedeli istemeyeceği kaydedildi. Cabral'ın, güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.


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