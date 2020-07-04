Fatih Terim istedi, ibre Galatasaray'a döndü

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala yeni sezon için kadro planlamalarını oluşturmaya başlayan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran iki takım, Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti.



Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyla geçtiğimiz aylarda prensip anlaşmasına varmış ancak corona virüsü salgınının ardından çıkan pürüz nedeniyle transfer suya düşmüştü.



Mert Hakan'ın Galatasaray ile anlaşamaması üzerine oyuncu için yeniden devreye giren Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesiyle birlikte Mert Hakan Yandaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından orta saha bölgesi için arayışlarını hızlandıran Galatasaray, bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı.



Salih Özcan ile rövanş



Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği Salih Özcan'ı kadrosuna katarak Mert Hakan transferinin rövanşını almayı planlıyor.



Teknik direktör Fatih Terim'in de Salih Özcan transferi için devrede olduğu ve transferin kesin olarak bitirilmesini istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, Bundesliga 2 takımlarından Kiel'de kiralık forma giyen ve bonservisi Köln'de bulunan Salih'le görüşmelerin başlamasını talep etti.



Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon Euro. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Salih Özcan transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.



Köln altyapısında da forma giyen ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan 22 yaşındaki orta saha, sezon başında Kiel'e kiralandı. Bu sezon Bundesliga 2'de 28 maça çıkan Salih, 5 gol ve 7 asistle dikkatleri üzerine çekti. Almanya U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen 22 yaşındaki oyuncu, milli takımla 5 maçta görev alırken, gol ve asist katkısı üretemedi.



