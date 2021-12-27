Fatih Terim: "İşimizi şansa bırakmayalım"

Antalyaspor galibiyeti ile moral bulan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'İşimizi şansa bırakmayalım'
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27 Aralık 2021 11:54
Galatasaray , son olarak ligde önceki gün Antalyaspor engelini aşarken, 7 maç aradan sonra galibiyete uzanmanın sevincini yaşadı.

Ancak ligin ilk yarısı geride kalırken, Galatasaray lider Trabzonspor'un 19 puan ardında yer aldı.

Hal böyle olunca Aslan da gözünü kupa ve Avrupa'ya çevirdi. Şimdi ise ilk hedef Ziraat Türkiye Kupası olacak.

Sarı - kırmızılılar, 28 Aralık Salı günü 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile 5. Tur mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Horozlar ile oynanacak karşılaşma öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"İŞİMİZİ ŞANSA BIRAKMAYALIM"

Alınan sonuçların ardından Türkiye Kupası'nın kendileri adına daha da önem kazandığının altını çizen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Türkiye Kupası artık bizim için önemli bir hedef. İşimizi şansa bırakmamalıyız. Denizlispor maçında bütün konsantrasyonumuz ile sahaya çıkıp, turu geçmeliyiz. Bu maçtan sonra hep birlikte dinlenme fırsatı bulacağız."


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