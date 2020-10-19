Fatih Terim: "İsim Falcao olunca beklenti artıyor"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 maçta 4 gol atan Falcao'yu değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Terim: 'İsim Falcao olunca beklenti artıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2020 23:29
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçının ikinci yarısının başında oyundan aldığı Radamel Falcao hakkında konuştu.

"Falcao olunca beklentiler de artıyor" diyen Terim, "Falcao ikinci yarı, 4-4-1'e dönmüş formasyonda tek santrfor olarak efor sarf edecek durumda değil. Milli maç oynadı, 20 saat uçuş yaptı. Daha hazır olan Babel'i ileri çektim. Topu almamız ve topun bizde kalması gerekiyordu. Bu bir taktiksel değişiklik. 11 kişi olsaydık, çıkarmazdım. Doğru da yaptığımız düşünüyorum. Falcao olunca beklentiler yüksek oluyor, doğal olarak herkes daha yüksek bekliyor. İnşallah daha iyi olacak" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için