Florya'da Galatasaray'ın izinli olduğu günlerde bile yoğunluk vardı.



Özellikle genç oyuncular, Fatih hocanın kendileriyle ilgili, "Bazı sürprizlerim daha olacak" demesinin ardından heyecan yaşıyor.



Tıpkı Ali Yavuz ve Kerem Aktürkoğlu gibi lig maçlarında süre almayı hedefleyen gençler, izinli günlerde de tesislerde çalışmalar yaparak kendilerini geliştirmeye çabalıyor.





