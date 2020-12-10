Fatih Terim ışığı yaktı, gençler heyecanlandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in daha çok forma şansı verdiği gençler, izin günlerinde bile soluğu Florya'da alıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim ışığı yaktı, gençler heyecanlandı!
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10 Aralık 2020 10:19
Florya'da Galatasaray'ın izinli olduğu günlerde bile yoğunluk vardı.

Özellikle genç oyuncular, Fatih hocanın kendileriyle ilgili, "Bazı sürprizlerim daha olacak" demesinin ardından heyecan yaşıyor.

Tıpkı Ali Yavuz ve Kerem Aktürkoğlu gibi lig maçlarında süre almayı hedefleyen gençler, izinli günlerde de tesislerde çalışmalar yaparak kendilerini geliştirmeye çabalıyor.




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