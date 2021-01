Fatih Terim: 'İrfan, Galatasaray'a gelmek istiyor'

Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferi için teknik direktör Fatih Terim'den ilk mesaj geldi.İrfan Can'ın hem Arda Turan'a olan yakınlığı hem de Oğulcan ve Taylan gibi yakın arkadaşlarının Galatasaray'da forma giymesi nedeniyle transfere sıcak baktığı belirtiliyordu. Oğulcan ve Taylan da Gençlerbirliği maçında İrfan'ın gol sevincinin aynısını yaptı.Gençlerbirliği maçının ardından konuşan Fatih Terim, "Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Resmi görüşmeler olur. Konuşulur. Olur olmaz. Daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız." dedi."İrfan Can Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli orta saha oyuncusu. Oyunun hem savunma hem de hücum yönünü başarıyla yapıyor. Müthiş bir sol ayağa sahip, şut yüzdesi, çalım becerisi çok yüksek. Son dönemde Galatasaray, Sneijder ve Selçuk'tan sonra duran topları etkili kullanan bir oyuncu bulamadı. İrfan Can bu eksikliği giderir ve Galatasaray taraftarının özlediği frikik gollerine de imza atar. Ayrıca İrfan Can önümüzdeki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın da büyük kozu olacaktır. Taylan ve Oğulcan, İrfan Can'ın kankaları. Galatasaray yönetimi, bu transferi bitirmelidir."