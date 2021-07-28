Fatih Terim: 'İnsanın hoşuna gidiyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki PSV Eindhoven maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



İşte Fatih Terim'in açıklamaları...



"Zor bir maç çünkü ağır bir sonuç aldık. Oynayanlar için, bizler için kolay bir maç değil. Eski statü olsa 3-0'a belki 4-0'a eleyeceksiniz. Şimdi o bile aleyhimize. Karşımızda iyi bir takım var. Hocası da başarıları olan bir teknik adam. İdeal kadromuza yakın değiliz. Elimizden geleni yapacağız. Gençlerin kazanılmasında böyle maçlar önemli olabilir. Umarım güzel maç olur. Seyircimizin olması şans, onlarla güzel şeyler yaşadık. Seyircisiz de hoş olmuyor. İnşallah güzel bir gece yaşayalım. Bir insanın kendi adına stadyum olması çok onur verici bir şey. Yaptığımız bir şeylerin doğru olduğunu gösteriyor bana. Gurur veriyor, hoşuma gidiyor."



