Fatih Terim: 'İnşallah Fenerbahçe'yi de yeneriz'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında da konuştu.



Fenerbahçe karşısında geçen sezon Kadıköy'de kazandıkları maçı hatırlatan bir soruyu üzerine Terim, "İstatistikler hiç bitmiyor, orada yeniyorsun, burada yeniyorsun, bitmez... Önce Hajduk ile çok zorlu bir maç oynayacağız, Neftçi maçından daha zor olacağı kesin. Şu an en önemli maçımız Hajduk maçı sonrasına bakacağız. İnşallah galibiyet serimizi Fenerbahçe karşısında da sürdürürüz" dedi.



Galibiyet serisi hakkında da konuşan Terim, "2'de 2'de yaptık, mutluyuz! 3 maç oynadık, 8 gol attık ama 16 da atabilirdik. Keyif alan, keyif veren futbol zaten benim tarzım. Bu sezon daha fazla önde baskı yapıyoruz, pas yüzdesini biraz azalttık ama daha derinlemesine oynuyoruz İstatiskler hiç bitmiyor!" şeklinde konuştu.



