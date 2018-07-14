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Fatih Terim: "İnşallah bu kampın yıldızı olursun"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim genç kaleciye yeşil ışık yaktı.

Kaynak: Haberturk
Fatih Terim: 'İnşallah bu kampın yıldızı olursun'
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14 Temmuz 2018 16:17
Yeni sezon öncesi İsviçre'deki kamp çalışmalarına altyapıdan bazı oyuncuları da götüren Fatih Terim, gençlerden oldukça umutlu...

Mali sıkıntılar nedeniyle yeteri kadar transfer yapılamayacağını bilen İmparator, kafasında belirlediği bazı isimleri A takıma yükseltecek.

13 Temmuz Cuma günü oynanan ve 1-0 kazanılan FC Wil 1900 mücadelesinde şans bulan ve 90 dakika Aslan'ın kalesini koruyan İsmail Çipe, gelecek vadeden gençlerin başına geliyor. Fernando Muslera'ya bir türlü alternatif yaratamayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, kısa süre önce "Yerli kaleci arıyoruz" açıklaması yaptı.

Hocasının bu çağrısına FC Wil karşılaşmasında yanıt veren 23 yaşındaki eldiven, sergilediği başarılı performansla İmparator'dan tam not aldı. Mücadelenin ardından öğrencisini tebrik eden teknik direktör Terim, "Böyle devam edersen bu formayı elbet uzun yıllar giyeceksin. Yetenekli bir kalecisin, sana güveniyorum. İnşallah bu kampın yıldızı olursun" ifadeleri kullandı.



GENÇLERE TERİM MOTİVASYONU

İsmail Çipe'nin yanı sıra diğer gençler de Fatih Terim'in güvenini boşa çıkarmadı. Celil Yüksel ve Yunus Akgün, FC Wil karşısında buldukları şansı iyi değerlendirdi. İmparator, bu oyuncuları da tıpkı İsmail Çipe gibi tebrik ederken, deneyimli teknik adam, diğer genç oyuncuları Abdussamed Karnuçu, Doğan Can Davas ve Ahmet Sivri'ye de son bölümde süre vererek motive etti.

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