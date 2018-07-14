Fatih Terim: 'İnşallah bu kampın yıldızı olursun'

GENÇLERE TERİM MOTİVASYONU

Yeni sezon öncesi İsviçre'deki kamp çalışmalarına altyapıdan bazı oyuncuları da götüren Fatih Terim, gençlerden oldukça umutlu...Mali sıkıntılar nedeniyle yeteri kadar transfer yapılamayacağını bilen İmparator, kafasında belirlediği bazı isimleri A takıma yükseltecek.13 Temmuz Cuma günü oynanan ve 1-0 kazanılan FC Wil 1900 mücadelesinde şans bulan ve 90 dakika Aslan'ın kalesini koruyan, gelecek vadeden gençlerin başına geliyor.bir türlü alternatif yaratamayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, kısa süre önceaçıklaması yaptı.Hocasının bu çağrısına FC Wil karşılaşmasında yanıt veren 23 yaşındaki eldiven, sergilediği başarılı performansla İmparator'dan tam not aldı. Mücadelenin ardından öğrencisini tebrik eden teknik direktör Terim,ifadeleri kullandı.İsmail Çipe'nin yanı sıra diğer gençler de Fatih Terim'in güvenini boşa çıkarmadı. Celil Yüksel ve Yunus Akgün, FC Wil karşısında buldukları şansı iyi değerlendirdi. İmparator, bu oyuncuları da tıpkı İsmail Çipe gibi tebrik ederken, deneyimli teknik adam, diğer genç oyuncuları Abdussamed Karnuçu, Doğan Can Davas ve Ahmet Sivri'ye de son bölümde süre vererek motive etti.