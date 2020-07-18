Fatih Terim: "İnanamıyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün yaşadığı süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Terim: 'İnanamıyorum'
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18 Temmuz 2020 20:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pandemi sürecinden sonra sarı-kırmızılı takımın yaşadığı süreçe inanmakta zorlandığını dile getirdi.

Galatasaray'ın domine ettiği maçlarda puan kaybetmesinin mental olarak da bir çöküşe sebebiyet verdiğinin altını çizen Terim, "Kazanamadığımız maçlara ve başımıza gelenlere inanmak çok güç! Domine ettiğimiz maçlarda dahi başımıza gelenleri anlamak çok güç! Pandemi öncesi ve sonrasında birçok maçta iyi oynamamıza rağmen istediğimizi alamadık. Sadece fiziksel olarak değil mental olarak da bizi çok kötü etkiledi. Benim de Galatasaray'ın da istatistiğinde böyle bir şey yok, bu sene ne yaşarsa uçlarda yaşıyoruz. Bu krizi iyi yönetmek zorundayız" dedi.



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