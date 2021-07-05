Fatih Terim'in yüzü Burak Elmas'la gülüyor

Yeni yönetimin büyük bir hızla kolları sıvamasıyla birlikte Florya'da hava değişti, bahara döndü. Yönetimin transfer listesini bir bir uygulamaya geçmesi Terim'i sevindirdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim'in yüzü Burak Elmas'la gülüyor
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05 Temmuz 2021 10:38
Mustafa Cengiz yönetiminin son bölümünde yaşanan gerginlik belki de en çok Fatih Terim'i etkilemişti.

Tecrübeli teknik adam sözleşmesini tamamladıktan sonra seçim sonuçlarını beklemek için Florya'dan da ayrılmıştı.

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen Terim'in yüzü gülmeye başladı. Başarılı çalıştırıcı, eskiden de tanıdığı Burak Elmas ile ilk günden itibaren uyumlu ve güzel bir çalışma ortamı yakaladı.

Oyuncular rahatladı

Hoca ile arasına aracı kimse koymadan transferden, Florya'daki isteklere kadar her konuyu bizzat kendisi görüşen Başkan Elmas'ın izlediği yol, Fatih Terim'i mutlu etti. Bu yaşananlar son dönemde içine kapanan Florya'nın da havasını iyice değiştirdi.

Elmas yönetiminin alacaklarını yatırmasıyla oyuncuların morali bir hayli arttı. Hafta başında Terim'le yeni bir kontrat imzalayacak olan yönetimin, görev süreleri olan üç yıllık bir sözleşmeye anlaştıkları öğrenildi. 


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