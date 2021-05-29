Fatih Terim'in yokluğunda Florya'da ilk formül

Galatasaray'da 19 Haziran'daki seçime kadar ara bir formül üzerinde duruluyor. Ceyhun Müderrisoğlu ismi öne çıktı

Haber; Sabah
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Fatih Terim'in yokluğunda Florya'da ilk formül
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29 Mayıs 2021 12:01
Galatasaray'da seçim sürecinde Florya'da bir teknik adam olmayacak. Hem genç futbolcular hem de hali hazırda kadroda bulunan isimler idman yapmak isterse sürpriz bir isimle birlikte çalışacaklar. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Fatih Terim ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var.

19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.

1981 doğumlu olan Ceyhun Müderrisoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray U16, U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla Galatasaray U17, U19 ve U21 takımlarında teknik direktörlük yaptı. Ceyhun Müderrisoğlu futbolculuğu döneminde de Galatasaray, Beylerbeyi, Yimpaş Yozgatspor ve Eyüpspor gibi takımlarda oynamıştı.



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