Fatih Terim'in yeni lideri Gedson Fernandes

Son haftalarda form grafiğinde istikrarlı bir yükseliş yaşayan Gedson Fernandes, bugünkü Gençlerbirliği deplasmanı ve kalan haftalarda daha fazla sorumluluk alacak. Teknik patron Fatih Terim, 22 yaşındaki futbolcuyu hem oyun kurulumunda hem de rakip ceza sahasının çevresinde ve kaleyi yoklarken görmek istiyor.



Oyun temposunu ayarlama, savunma arkasına top atma, geriye gelip top alma ve oyun yönünü değiştirme gibi kritik işlerde de Gedson'a Terim tarafından sınırsız özgürlük tanınacak. Taylan ve Emre Akbaba'nın da Gedson Fernandes'in orta sahadaki partnerleri olması bekleniyor. Taylan savunma, Emre de hücum tarafında Portekizli yıldıza destek sağlayacak.



