Fatih Terim'in yeni lideri Gedson Fernandes

Terim, 22 yaşındaki Portekizli yıldıza oyunun hücum tarafında sınırsız özgürlük tanımaya karar verdi. Aslan'ın saha içindeki oyun lideri Gedson Fernandes olacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim'in yeni lideri Gedson Fernandes
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2021 09:44
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Galatasaray
Son haftalarda form grafiğinde istikrarlı bir yükseliş yaşayan Gedson Fernandes, bugünkü Gençlerbirliği deplasmanı ve kalan haftalarda daha fazla sorumluluk alacak. Teknik patron Fatih Terim, 22 yaşındaki futbolcuyu hem oyun kurulumunda hem de rakip ceza sahasının çevresinde ve kaleyi yoklarken görmek istiyor.

Oyun temposunu ayarlama, savunma arkasına top atma, geriye gelip top alma ve oyun yönünü değiştirme gibi kritik işlerde de Gedson'a Terim tarafından sınırsız özgürlük tanınacak. Taylan ve Emre Akbaba'nın da Gedson Fernandes'in orta sahadaki partnerleri olması bekleniyor. Taylan savunma, Emre de hücum tarafında Portekizli yıldıza destek sağlayacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.