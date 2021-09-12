Fatih Terim'in Trabzonspor uyarısı

Bu akşam Trabzonspor deplasmanında çok zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray 3 puana kilitlendi. Fatih Terim dünkü idmanda galibiyet için yapmaları gerekenleri futbolcularına anlattı. Terim'in ilk talimatı, santrayla beraber ön alanda pres oldu. Enerji ve gençlik artısını avantaja çevirmek isteyen Terim, rakibi baskıyla bozmayı hedefliyor. Tecrübeli hoca ayrıca futbolcularını yerden pas yapma ve topa hakim olma konusunda uyardı.



Fatih Terim, "Rakip ne kadar az topla oynarsa o kadar az etkili olur" düşüncesinde. Florya'da üzerinde durulan bir başka konu ise duran toplar. Terim kaleye yakın yerde faul yapılmasını istemiyor.



BEKLERE YARDIMA GELİN

Trabzon'un kanatları çok etkili kullandığını futbolcularına anlatan başarılı teknik adam, Kerem ve Morutan'dan mutlaka beklere yardım etmesini istedi ve "Oyun disiplininden uzaklaşmayın" dedi.



ÇIKARKEN DİKKAT EDİN

Nelsson ve Luyindama ile özel görüşen Terim, iki stoperini defanstan çıkarken top kaybetmemesi konusunda da uyardı.



