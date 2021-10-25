Fatih Terim'in sürpriz tercihi; Mbaye Diagne

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş 11'inde sürpriz bir tercihe imza attı.



Sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu kulübede başlarken, son dönemde yedek kulübesinde yer alan Senegalli oyuncu, en uçta yer aldı.



Son olarak 3. haftadaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan Diagne, 45. dakikada kenara gelmişti.



ŞUT İDMANINDA ZİRVEDE YER ALDI



A Spor'un ilettiği bilgiye göre Fatih Terim dün statta gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde şut çalışmasını yakından takip etti.



Şutları gol olmayan oyuncuların bizzat hoca tarafından elendiği çalışmada en sona en yüksek isabeti sağlayan Diagne kaldı.



Geçen sezon Beşiktaş Park'ta oynanan mücadelede kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakmıştı.





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