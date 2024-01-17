Fatih Terim'in Süper Lig'den kaleci talebi!

Yeni kulübü Panathinaikos'a Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer ettiren Fatih Terim, şimdi de Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir'i takımında görmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in Süper Lig'den kaleci talebi!
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17 Ocak 2024 09:29
Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosunu Türklerle güçlendirmeye devam ediyor...

TERİM, ERTAÇ ÖZBİR'İ İSTEDİ

Yunan ekibindeki 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 70 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin'i, kiralık olarak transfer ettirmişti. Bu imzanın ardından Terim, Panathinaikos'ta kaleci sıkıntısı olduğunu ifade ederek yönetimden Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir'in alınmasını istedi.

KENDİSİ DE GÖRÜŞTÜ

Kendisi de 34 yaşındaki eldivenle görüştü. Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi. İki kulübün de görüşmesinin ardından deneyimli kalecinin, Yunanistan'ın yolunu tutacağı aktarıldı.

4 MAÇTA 4 GOL

Fatih Terim, Yunan takımının başında çıktığı 4 maçta kalesinde 4 gol gördü. Panathinaikos'un kalesini bu karşılaşmalarda Alberto Brignoli (1 maç) ve Yuri Lodygin (3 maç) korudu. 

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